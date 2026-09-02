إيطاليا تتحقق من دخول مشتبه في هجوم مطار لايبتسيج بتأشيرة سياحية

أعلنت إيطاليا، اعتزامها التحقق من معلومات تفيد بأن شخصًا يُشتبه في تورطه في محاولة الهجوم المنسوبة إلى روسيا على مطار لايبتسيج / هاله الألماني، دخل إلى الاتحاد الأوروبي باستخدام تأشيرة سياحية صادرة عن إيطاليا.

وعلى هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في مدينة ويكلو شرقي أيرلندا، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، إن جميع التحقيقات اللازمة ستُجرى الآن.

وأوضح أن هناك من حيث المبدأ إجراءات محددة لمنح التأشيرات، يتعين استيفاء شروط معينة من أجل الحصول عليها، فإذا استوفى الأشخاص المعنيون هذه الشروط ولم تكن بحقهم أي إشارة تحذيرية، تُمنح لهم التأشيرة.

وكانت إذاعة شمال ألمانيا "إن دي آر" وإذاعة غرب ألمانيا "دبليو دي آر" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، أفادت في وقت سابق، بأن محققي المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية التابعة للشرطة تمكنوا في غضون ذلك من تحديد هوية مشتبه في تورطهم في الهجوم.

وذكرت صحيفة "تسايت"، أن التحقيقات تجري بحق شخصين مشتبه في ضلوعهما في هذه الواقعة.

ووفقًا لتحريات إذاعة شمال ألمانيا وإذاعة غرب ألمانيا وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، يُفترض أن أحدهما دخل منطقة شنيجن باستخدام تأشيرة سياحية إيطالية.

وبحسب نتائج تحريات السلطات، جرى إصدار الوثيقة في نهاية أبريل لدى بعثة دبلوماسية إيطالية في مينسك عاصمة روسيا البيضاء (بيلاروس).

وأثارت هذه التقارير، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أيرلندا، نقاشات جديدة بشأن احتمال تشديد قواعد منح التأشيرات.

وقالت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن ثبوت صحة المعلومات التي تفيد بأن أحد المشتبه فيهم دخل الاتحاد الأوروبي باستخدام تأشيرة سياحية إيطالية سيظهر بوضوح شديد إمكانية استخدام التأشيرات لإلحاق الضرر بالاتحاد الأوروبي.

وأشارت كالاس، إلى أن العديد من الدول الأعضاء سبق أن حذرت من إمكانية استخدام مثل هذه التأشيرات السياحية لتنفيذ أعمال تخريب، لأن منفذيها يحتاجون إلى دخول الاتحاد الأوروبي.

وأعربت عن أملها في تشديد قيود التأشيرات المعمول بها حاليًا إذا تأكدت هذه المعلومات.

وقالت: "لأن الأمر يتعلق هنا أيضًا بأمننا بالفعل".

وتتكرر في الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا النقاشات حول قواعد منح التأشيرات للمواطنين الروس ومواطني دول شريكة لموسكو مثل روسيا البيضاء.

وشُددت هذه القواعد عدة مرات بالفعل، لكنها لا تزال تتيح لدول التكتل الأوروبي إصدار عدد كبير من التأشيرات للسياح القادمين من هذه البلدان.

فعلى سبيل المثال، واصلت القنصليات الإيطالية والفرنسية والإسبانية، في روسيا مؤخرًا إصدار عدد من تأشيرات شينجن تألف عددها من ست خانات.

وينتقد معارضون هذه الدول متهمين إياها بعدم الرغبة في الاستغناء عن السياح الأثرياء.

وفي ذات السياق، حثت الحكومة الألمانية، شركاءها الأوروبيين على فرض قيود أكثر صرامة على رحلات المواطنين الروس السياحية إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، في وقت سابق من اليوم، إن "عدد تأشيرات الدخول من الفئة ج الممنوحة لمواطنين روس لقضاء العطلات في الاتحاد الأوروبي مرتفع بشكل زائد عن الحد".