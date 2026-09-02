أمريكا: إصابة شخص في إطلاق نار بمدرسة في فرجينيا

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أصيب شخص إثر حادث إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بولاية فرجينيا الأمريكية صباح اليوم الأربعاء، وفقا لمسئول في موقع الحادث وأكد عدم إصابة أي أطفال.

وقال جيم وود وهو عضو في مجلس مدينة واينسبورو وتضم منطقته مدرسة ويستوود هيلز الابتدائية، في مقابلة هاتفية إن إطلاق النار كان حادثا معزولا وأن مطلق النار لم يعد يشكل تهديدا.

ورفض التوسع في تفاصيل وضع المشتبه به.

وقال "وود"، الذي كان يشارك في فعالية بمكان قريب صباح الأربعاء وتوجه إلى موقع الحادث: "هذا حادث بين شخصين فقط".

وذهب لاحقا إلى إحدى الكنائس، حيث قال إن الأطفال يجري لم شملهم هناك مع عائلاتهم.

وأضاف "وود" أنه تم نقل الضحية البالغ إلى المستشفى مصابا بإصابات لا تعتبر مهددة للحياة.

كما أكدت روبين لوسون المتحدثة باسم شرطة ولاية فرجينيا، أن التقارير الأولية تشير إلى إصابة شخص بالغ واحد ولم يلحق أي أذى بالأطفال.

ولم تصدر شرطة واينسبورو بعد بيانا كاملا بشأن إطلاق النار، لكن لوسون قالت إن بيانا سيصدر بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وقال وود، إنه لا يمكنه تحديد هوية المشتبه به أو تأكيد أي صلة بين ذلك الشخص والضحية.

وأظهر مقطع فيديو لمصادر إعلامية محلية العديد من سيارات الطوارئ خارج المدرسة.

وفي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت إدارة المدارس، أن الشرطة "تتعامل مع حالة طوارئ" صباح الأربعاء.

وأوضحت لاحقا أن جميع "طلاب ويستوود والمعلمين والموظفين موجودون بالكامل وآمنون".

وقالت حاكمة فرجينيا أبيجيل سبانبرجر، إنها تتابع الحادث.

وتابعت سبانبرجر: "قلبي مع هؤلاء الطلاب الصغار وآبائهم وعائلاتهم والمدرسين والموظفين في المدرسة.. شكرا لرجال الاستجابة الأولى الذين يقدمون المساعدة في موقع الحادث".