سيراميكا كليوباترا يواصل صحوته بفوز على مودرن سبورت بثنائية في الدوري

واصل فريق سيراميكا كليوباترا نتائجه الإيجابية في الدوري المصري، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على مودرن سبورت بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وضع صديق أوجولا سيراميكا كليوباترا في المقدمة مبكرًا، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة السابعة، مستغلًا تمريرة رائعة من محمد رضا «بوبو» داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة بنجاح داخل الشباك.

وفي الدقيقة 64، عزز أحمد بلحاج تقدم سيراميكا كليوباترا بإضافة الهدف الثاني، بعد سلسلة من التمريرات المميزة بين لاعبي الفريق، انتهت بتمريرة من مروان عثمان إلى سمير العراقي، الذي سدد كرة ارتطمت بدفاع مودرن سبورت ووصلت إلى بلحاج، ليسددها مباشرة في الشباك.

وحاول مودرن سبورت العودة إلى أجواء اللقاء وتقليص الفارق، إلا أن محاولاته لم تسفر عن أي أهداف، ليحافظ سيراميكا كليوباترا على تقدمه حتى صافرة النهاية، ويخرج بانتصار ثمين بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز، رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند 4 نقاط في المركز التاسع.