 روسيا تطالب بضمان أمن بعثاتها الدبلوماسية خلال انتخابات مجلس الدوما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تطالب بضمان أمن بعثاتها الدبلوماسية خلال انتخابات مجلس الدوما

وكالات
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 10:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 10:05 م

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن روسيا طالبت الدول الغربية بتأمين البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج خلال انتخابات مجلس الدوما.

وقالت زاخاروفا على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "بالطبع، أرسلنا المواد ذات الصلة، أي مذكرات دبلوماسية لا تعبّر فقط عن القلق، بل تطالب بضمان أمن مناسب"، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن النقاش انصب تحديدًا على حظر المظاهرات يوم الانتخابات لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج.

وأضافت زاخاروفا: "تهدف مذكراتنا، التي تطالب بحظر المظاهرات، وخاصة يوم الانتخابات، لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج، أخذ الموضوع بعين الاعتبار، على أفضل تقدير".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الدوما الروسي، في دورته التاسعة، في سبتمبر الجاري، وسيجري التصويت على مدى ثلاثة أيام، من 18 إلى 20 من الشهر ذاته.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتخابات المجلس المقبلة بأنها أهم حدث سياسي داخلي في البلاد.

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