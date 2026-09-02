وزير الطاقة الأمريكي: الصين لن تكون لها أي مطالبات في إيرادات النفط الفنزويلي

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، إن الصين لن تكون لها أي مطالبات مرتبطة بديون في الإيرادات الناتجة عن إنتاج النفط الفنزويلي الجديد، وذلك مع اقتراب شركات خاصة من توقيع سلسلة من الاتفاقيات التي من شأنها أن تضع فنزويلا على مسار التوسع السريع في إنتاجها من النفط الخام.

وأضاف "رايت"، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أن هناك جهودا جارية لإعادة هيكلة ديون فنزويلا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يلتقي رايت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريجيز، خلال زيارته للبلاد، ومن المتوقع أن يعلن اليوم الأربعاء عن أكثر من 12 اتفاقية مع شركات عاملة في قطاع الطاقة.

وتأتي أكبر هذه الاتفاقيات مع شركة شيفرون، التي تعمل على توسيع عملياتها في فنزويلا بشكل كبير من خلال تطوير حقلين نفطيين عملاقين في حزام أورينوكو.

وأشار رايت، إلى أنه تم بالفعل توقيع اتفاقيات مع شركتي "جي إي فيرنوفا" و"إيني".

وقال رايت، في المقابلة، إن "فنزويلا لديها قدر كبير من الديون التاريخية".

وأضاف رايت أنه "سيتم تطوير هذه الحقول لصالح الشعب الفنزويلي والأمريكيين وأسواق الطاقة العالمية".