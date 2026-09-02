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أكد الجنوب أفريقي موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن الفريق يمتلك المقومات التي تساعده على تحقيق المزيد من الإنجازات والمنافسة بقوة على جميع البطولات.

وقال موكوينا خلال حديثه عبر برنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار: «من الطبيعي الإشادة بما حققه يورتشيتش مع بيراميدز، ورأيت بنفسي الظروف المميزة التي تسمح بتحقيق إنجازات».

وأضاف: «لاعبو بيراميدز حاليًا في مرحلة النضج الكروي على مستوى الأداء، والفريق يضم لاعبين أصحاب خبرات إلى جانب مجموعة من الشباب والواعدين».

وتابع المدير الفني لبيراميدز: «من الطبيعي أن نطلب من لاعبي الفريق تحقيق الألقاب، لأنهم في مرحلة رائعة ووصلوا إلى درجة كبيرة من النضج الكروي».