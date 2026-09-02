زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن "إسرائيل تسيطر على 60% من مساحة قطاع غزة"، مؤكدًا أنها لن تتراجع عن "الخط الأصفر".

وكان نتنياهو يتحدث من قطاع غزة، في مقطع فيديو ظهر فيه مرتديًا سترة واقية من الرصاص.

وقال نتنياهو، عبر منصة "تلجرام": "أنا هنا في قطاع غزة".

وأضاف: "اليوم نسيطر على القطاع ونبقى ملتزمين بهذا الخط (الخط الأصفر).. أمامنا المزيد من العمل، وسننجزه حتى يتم نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح.. لن تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل".

و"الخط الأصفر" هو الخط الذي انسحب إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وقال نتنياهو: "نسيطر على 60 بالمئة من القطاع ولن نتراجع".

ومن جهة ثانية، أضاف نتنياهو: "بالأمس، ألقينا القبض على رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس، وسنتعلم بالتأكيد بعض الأمور"، في إشارة إلى التحقيق معه من قبل المخابرات الإسرائيلية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير رافق نتنياهو خلال جولته في القطاع.

ويطالب نتنياهو بنزع سلاح "حماس" بالكامل قبل أن تبدأ إسرائيل سحب قواتها من قطاع غزة، بينما تقول الحركة إنها مستعدة لنزع سلاحها فقط إذا تزامن ذلك مع انسحاب إسرائيلي متدرج ومنظم من القطاع.

وسبق أن أعلن نتنياهو رفض خطة النقاط الـ15 الخاصة بغزة، وتمسكه بنزع سلاح "حماس" أولًا، رغم أن خارطة الطريق التي أصدرها "مجلس السلام" في 31 يوليو الماضي تنص على نزع سلاح الحركة والانسحاب الإسرائيلي بصورة تدريجية ومتوازية.

وتتواصل جهود الوسطاء لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، فيما أسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عن استشهاد 1262 فلسطينيًا وإصابة 4168 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.

وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حربها على قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 174 ألفًا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.