 تحديد موعد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وبطل جيبوتي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحديد موعد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وبطل جيبوتي

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 6:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 6:43 م

يٌعقد في تمام الساعة الثانية ظهر غدٍ الخميس بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك أمام إيه إس بورت بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء، وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، وموعد الوصول إلى الاستاد، بجانب بعض التفاصيل الفنية الإضافية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من عبد الله حسين القائم بأعمال المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات.

 ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إيه إس بورت بطل جيبوتي، في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


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