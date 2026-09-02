وزير الخزانة الأمريكي: قد نستهدف شركات طيران وأصولا رقمية للضغط على إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، إن شركات الطيران ‌والقطاع البحري والأصول الرقمية ربما تكون أهدافا محتملة، وذلك في إطار مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق الاقتصاد الإيراني.

وردا على سؤال حول الدعم الروسي لإيران خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، حذر بيسنت "الجميع" من دعم طهران، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف في المقابلة التي جاءت بعد يوم من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لإيران "رسالتي للجميع هي الابتعاد. نريد جميعا أن ‌ينتهي هذا الصراع، وأسرع طريقة لإنهاء الصراع هي ألا يقدم أحد أي دعم لهذا النظام".

وتابع: "نجري محادثات مستفيضة مع أي جهة تدعم النظام".

كما ذكر بيسنت، أمس الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية قد تستهدف أيضا شركات تأجير الطائرات، وربما تعلن فرض عقوبات على بنك خلال هذا الأسبوع، في إطار الحملة الاقتصادية على إيران.