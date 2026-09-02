زيلينسكي يشكر ميرتس ويشيد بالعقوبات الألمانية الجديدة على روسيا

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس بعد العقوبات الجديدة التي فرضتها ألمانيا على روسيا على خلفية واقعة العثور على طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات في مطار لايبتسيج/هاله شرقي ألمانيا.

وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن تلك الواقعة:"هذا تصعيد آخر من جانب روسيا، ومن المهم أن ألمانيا ردت عليه"، لافتا إلى أن ميرتس أبلغه خلال محادثة بينهما بالعقوبات والإجراءات العقابية. وفي الوقت نفسه، عرض زيلينسكي، كما فعل السفير الأوكراني في برلين من قبل، مساعدة ألمانيا في التصدي للطائرات المسيّرة.

وقال زيلينسكي عن محادثته مع ميرتس: "أبلغته من جانبي بأن أوكرانيا مستعدة للمساعدة بالخبرات الفنية أو التجربة الميدانية أو في أي مجالات أخرى تحتاجها ألمانيا". وأضاف أن الجانبين ناقشا أيضًا اتفاقًا مزمعًا بشأن الطائرات المسيّرة. وقال إن أوكرانيا وألمانيا تعملان حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على نص الاتفاق، وأردف:" من المؤكد أن هذا الاتفاق سيوفر لألمانيا وأوكرانيا، من بين أمور أخرى، إمكانيات إضافية لحماية كل من ألمانيا وأوكرانيا على حد سواء".

ولم يعلن الرئيس الأوكراني بشكل مبدئي عن موعد لتوقيع الاتفاق. لكنه قال إنه وميرتس اتفقا على عقد لقاء شخصي بينهما. كما وجه زيلينسكي الشكر مجددًا إلى ميرتس "على الدعم الألماني الموثوق والدور القيادي في حماية حياة الأوكرانيين والأوكرانيات"، وقال إن "حزمًا جديدة من أنظمة الدفاع الجوي ستصل من ألمانيا خلال هذا الشهر". وكتب زيلينسكي: "شكرًا يا ألمانيا! شكرًا يا فريدريش".

ويُعد ميرتس من بين أكثر السياسيين الأجانب شعبية في أوكرانيا. وأصبحت ألمانيا في الوقت الراهن أكبر داعم لأوكرانيا على مستوى العالم في حربها الدائرة مع روسيا.

وتصف روسيا واقعة الطائرة المسيّرة المحملة بالمتفجرات التي عُثر عليها في مطار لايبتسيج، والتي كانت مزودة بصاعق غير مكتمل، بأنها "استفزاز رخيص". وترى موسكو أن وراء الواقعة دوائر عسكرية في الغرب تسعى إلى تبرير زيادة الإنفاق الدفاعي في ألمانيا وتقديم مليارات إضافية لأوكرانيا. وأعلنت روسيا بدورها عن اعتزامها فرض إجراءات عقابية مضادة.