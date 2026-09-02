برلمان استونيا ينتخب ماديسى رئيسة للبلاد

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انتخب برلمان استونيا مستشارة شؤون العدل أوله ماديسى لتصبح رئيسة البلاد اليوم الأربعاء، بعدما حصلت على أغلبية الثلثين المطلوبة في جولة التصويت الأولى.

وكانت ماديسي المرشحة الوحيدة لتولي أبرز منصب في استونيا، المتاخمة لروسيا.

وستصبح ماديسي ثاني رئيسة للبلاد بعد كيرستي كاليولايد، التي تولت هذا المنصب من 2016 حتى 2021.

وكان الرئيس الحالي الار كاريس قد أعلن أنه لن يسعى لإعادة انتخابه.

وحصلت ماديسي في اقتراع سري على 71 صوتا من بين 101 صوت في البرلمان. وقد تٌركت سبع بطاقات فارغة، في حين تغيب بقية النواب عن التصويت أو لم يشاركوا في التصويت.

وقد حصلت ماديسي على ترشيح 75 نائبا من الحزبين الحاكمين، حزب الإصلاح وحزب إستونيا بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض وكذلك حزب الوطن المحافظ.

وتعهدت ماديسي في خطاب استمر نحو 10 دقائق بالعمل من أجل رفاهية استونيا، التي وصفتها بأنها الخط الأمامي لأمن أوروبا والغرب الحر بأكمله. ولم تتطرق لأي قضايا محددة تتعلق بالسياسة الخارجية.

وتشغل المحامية ماديسي / 51 عاما/ منصب أمينة مظالم مستقلة منذ 2015، حيث تشرف على الانصياع الدستوري والقانوني للقانون والعمل الحكومي.