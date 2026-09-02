يبحث نادي طرابزون سبور التركي عن مدير فني جديد، بعد إقالة فاتح تيكي من منصبه، على خلفية النتائج السلبية للفريق في بداية الموسم.

وبحسب صحيفة Haber Expres التركية، وضعت إدارة طرابزون سبور اسم أردا توران، نجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق والمدير الفني الحالي لشاختار الأوكراني، ضمن أبرز المرشحين لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للصحيفة، أن طرابزون قدم عرضًا إلى توران من أجل تولي المسؤولية الفنية، إلا أن المدرب التركي رفض العرض، مفضلًا الاستمرار مع شاختار دونيتسك في الوقت الحالي.

ويأتي قرار توران في ظل النتائج المميزة التي حققها مع شاختار، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأوكراني خلال موسم 2025-2026، إلى جانب استعداد النادي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشار المصدر إلى أن توران لا يرغب في ترك شاختار في الوقت الحالي، وهو ما دفعه إلى رفض عرض طرابزون سبور.

وبعد تعثر مفاوضات توران، بدأت إدارة طرابزون في دراسة خيارات أخرى، من بينها شينول جونيش، أحد أبرز أساطير النادي، إلا أن الإدارة تميل إلى التعاقد مع مدرب أجنبي.