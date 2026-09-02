متحدث الخارجية الباكستانية: ندعو الهند إلى الامتثال الكامل بمعاهدة مياه نهر السند

رحبت باكستان، اليوم الأربعاء، "بالإعلان الواضح والحاسم" الصادر عن محكمة التحكيم الدائمة في حكمها، مؤكدة أنها تحتفظ بجميع الخيارات الدبلوماسية والقانونية المتاحة أمامها لحماية حقوقها المائية بموجب معاهدة مياه نهر السند، ودعت نيودلهي إلى العودة إلى الامتثال الكامل بالمعاهدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن الحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة شكل تأكيدا مهما من جديد على قدسية معاهدة مياه نهر السند وسيادة القانون الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأكد أندرابي أن حكم محكمة التحكيم الدائمة أيد موقف باكستان الثابت بأن الخلافات المتعلقة بمياه نهر السند يجب أن تُعالج حصريا في إطار المعاهدة ووفقا للقانون الدولي.

وتابع أن الإجراءات أمام محكمة التحكيم الدائمة جرت وفقا للإطار الخاص بتسوية النزاعات المنصوص عليه في معاهدة مياه نهر السند.

وأضاف أن "رفض الهند لحكم محكمة التحكيم الدائمة يثير مخاوف تتجاوز نطاق النزاع الحالي بكثير. ولا يمكن للهند أن تتعامل مع القانون الدولي وفقا لمصالحها، فتستند إليه عندما يخدمها وتتجاهله عندما لا يكون في صالحها."