الشرطة تعيد فتح التحقيق في الوفاة الغامضة لوزير تشيكوسلفاكي بعد عقود على رحيله

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دخل التحقيق في وفاة وزير خارجية تشيكوسلوفاكيا يان ماساريك التي يكتنفها الغموض، مرحلة جديدة.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأربعاء، إن الشرطة بدأت في استخراج رفات السياسي من مقبرة كائنة في لاني بالقرب من براغ.

وسوف تفحص الرفات في وقت لاحق باستخدام تقنيات الطب الشرعي الحديثة. وقيل أن الهدف هو إلقاء المزيد من الضوء على ملابسات وفاته وتفنيد الكثير من النظريات.

كان قد تم العثور على ماساريك متوفيا في العاشر من مارس 1948 في باحة وزارة الخارجية في قصر تشيرنين أسفل نافذة دورة المياه في الطابق الثاني من مقره الرسمي.

ولايزال السقوط المفترض من النافذة الذي حدث في أوج الحرب الباردة، غامضا حتى اليوم.

وكان ماساريك يعتبر ليبراليا ومواليا للغرب مما دفع بعض المؤرخين للاعتقاد أنه قتل على يد العملاء السوفييت. ويعتقد آخرون أنه انتحر أو أنه كان حادثا.

والسبب وراء إعادة فتح التحقيق هو اكتشاف وثائق جديدة من الأرشيف الدبلوماسي في فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.