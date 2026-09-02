إطلاق الدورة الـ 11 من مسابقة حسن عطية للتأليف المسرحي

أعلنت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، عن إطلاق الدورة الـ 11 من مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحي، والتي تُقام على هامش فعاليات المهرجان، وتخصص لاختيار أفضل نص مسرحي مستوحى من التراث والفلكلور والموروثات الشعبية في مصر والعالم العربي، وتنظمها لمؤسسة «س» للثقافة والإبداع برعاية وزارة الثقافة ودار نشر بى بوك.

وقال الكاتب المسرحى بكرى عبد الحميد مدير المهرجان، إن المسابقة تأتي في إطار اهتمام المهرجان بدعم الكتابة المسرحية الجديدة، وتشجيع المؤلفين على استلهام عناصر التراث والموروث الشعبي وتقديمها من خلال رؤى إبداعية معاصرة.

وأوضح عبد الحميد، أن المسابقة تتضمن عددًا من الشروط التي يجب توافرها في النصوص المشاركة، من أبرزها أن يكون النص مستوحى من التراث أو الفلكلور أو الموروثات الشعبية المصرية والعربية، وألا يكون النص قد سبق له الفوز في أي مسابقة أخرى.

وأضاف أن النصوص الفائزة سيتم نشرها في كتاب خاص بالمسابقة، على أن يتم توزيعه في مصر والوطن العربي، بما يتيح للفرق المسرحية والمهتمين بالمسرح الاطلاع عليها والاستفادة منها وتقديمها على خشبة المسرح، بما يسهم في تحويل النصوص الفائزة من أعمال مكتوبة إلى تجارب مسرحية حية.

وأشار إلى أنه سيتم توجيه الدعوة إلى الفائزين لحضور فعاليات المهرجان، وتكريمهم خلال حفل الختام، تقديرًا لإبداعاتهم ودورهم في إثراء حركة التأليف المسرحي المرتبطة بالتراث.

وأكد مدير المهرجان أن الهدف الأساسي من المسابقة هو تشجيع المواهب الأدبية، وإلقاء الضوء على جيل جديد من المؤلفين المسرحيين، ودعم الكتابة التي تستلهم التراث والموروثات الشعبية، باعتبارها أحد المصادر المهمة لبناء نصوص مسرحية تحمل خصوصية الثقافة والهوية العربية.

وكشف مدير المهرجان عن إلغاء شرط السن للمشاركة في المسابقة اعتبارًا من الدورة السابقة، بهدف إتاحة الفرصة أمام الموهوبين من مختلف الأعمار، ومنح أصحاب التجارب الجديدة مساحة حقيقية لاكتشاف مواهبهم وتقديم إبداعاتهم والوصول إلى جمهور أوسع، على أن تظل المسابقة موجهة بالأساس إلى المواهب الجديدة والكتاب الذين لم يسبق لهم تحقيق حضور بارز أو مسيرة طويلة في مجال التأليف المسرحي.وأوضح أن آخر موعد لتلقي النصوص المسرحية المشاركة هو 20 أكتوبر 2026، مع ضرورة إرفاق سيرة ذاتية مختصرة للمؤلف، وإرسال الأعمال والمستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني لمؤسسة «س» للثقافة والإبداع: .Seen.fcc@gmail.com

وتواصل مسابقة د. حسن عطية للتأليف المسرحي حضورها كإحدى المبادرات التي تستهدف دعم التأليف المسرحي، وفتح مساحات جديدة أمام الكتاب لاستلهام التراث الشعبي وتقديمه برؤى معاصرة، بما يعزز حضور الموروث الثقافي على خريطة المسرح العربي.