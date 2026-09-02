مقتل شخص وفقدان 6 إثر غرق قاطرة قبالة الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية

انقلبت قاطرة وغرقت قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وفقدان ستة آخرين، بحسب ما أعلنه خفر السواحل.

وذكر خفر السواحل في بيان، أن طاقم القاطرة - التي يبلغ وزنها 286 طنا - كان مكونا من ثمانية أفراد، عندما أبحرت صباح اليوم الأربعاء، لقطر سفينة تجارية في المياه الواقعة قبالة مدينة بوسان، جنوب شرق كوريا الجنوبية.

وبعد انقلاب القاطرة، أنقذت السفينة التجارية أحد أفراد الطاقم، وهو يحمل الجنسية الإندونيسية.

وعثر رجال الإنقاذ التابعين لخفر السواحل على فرد آخر من الطاقم، وهو يحمل الجنسية الكورية الجنوبية، فاقدا للوعي، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى في البر الرئيسي، حيث تم الإعلان عن وفاته، وفقا لخفر السواحل.