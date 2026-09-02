يوافق الثاني من سبتمبر سنويا اليوم العالمي للاحتفاء بثمرة جوز الهند ذات الفوائد الصحية والمذاق اللذيذ الذي يجعلها مكون هام لكثير من المشروبات والحلويات، بينما تملك الثمرة المميزة الكثير من العجائب التي زادت من شهرتها حول العالم.

وتسرد الشروق عددا من الفوائد الصحية والمعلومات الطريفة عن ثمرة جوز الهند، وفقا لما ورد في مواقع: جامعة أوكسفورد، هيلث لاين، أولتيرنيت هيستوري.

-مضاد للعطش

اشتهرت جوز الهند بإنقاذها حياة البحارة الضائعين على الجزر المعزولة حيث وفرت الثمرة كمية من الماء العذب الصالح للشرب حيث يشكل الماء 90% من مكونات الجوز الداخلية، كما تستطيع الثمرة نتيجة إغلاقها المحكم الحفاظ على مياهها من التلوث.

وينتشر استخدام ماء الجوز كمشروب صحي لمقاومة الجفاف بعد ممارسة الرياضة لمقاومته للعطش واحتواءه على أملاح تعوض العرق المفقود.

-مفيدة لضغط الدم

ويملك ماء جوز الهند فوائد لضبط ضغط الدم لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم الذي يطرد الكيماويات المسببة لارتفاع الضغط، كما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية حيث يمكن إدخاله ضمن نظام غذائي صحي لمرضى الضغط دون اعتباره بديلا للأدوية الطبية.

-طارد للحشرات

يعتبر جوز الهند منفر طبيعي للحشرات ليصبح من أهم مواد التنظيف للجسم حيث كشفت دراسة لجامعة فرجينيا الأمريكية أن البعوض ينجذب لروائح الصابون المستخلصة من الأزهار، بينما ينفر البعوض من رائحة جوز الهند بينما يمكن حرق قشر جوز الهند لعمل بخور طارد للحشرات من المنزل.

-مستخدم لصنع الألغام

وشهدت الحرب العالمية الثانية أحد أغرب استخدامات جوز الهند حين عاني الجنود اليابانيون من قلة الحديد الخاص بعمل القنابل في جزر الفلبين المنعزلة ليصنعوا ألغاما من قشرة جوز الهند الصلبة المناسبة لضغط موجة الانفجار، بينما تساعد على التمويه لكثرة وجود جوز الهند في تلك المناطق، حيث يتم وضعه في طريق الجنود الأمريكيين ثم تفجيره عند اقترابهم من اللغم.

-درع طبيعي

اعتادت الجيوش في العصور القديمة والوسطى تصنيع الدروع من المعدن أو الأخشاب، ولكن شعب جزيرة كراباس صنعوا دروعهم من ألياف جوز الهند التي تغمس في الماء لشهور، لتصبح مرنة ثم تجفف ويتم تفصيلها على هيئة سترات حربية تصلح لصد ضربات السيوف، بينما تم استخدام قشرة الجوز الصلبة كخوذة ضد الحجارة.

-سباحة ماهرة

وتعتبر جوز الهند أفضل الثمار في السباحة حيث تم العثور عليها في المحيطات على بعد آلاف الأميال من اليابسة، ويرجع ذلك لوجود كميات من الهواء داخل ثمرة جوز الهند بجانب صلابة قشرتها التي تمنع تسرب الماء لتطفو الثمرة والتي يستخدمها البحارة كمصدر للماء العذب وسط البحر.

-زيتها مفيد للبشرة

ويتميز زيت جوز الهند بفوائده للبشرة لاحتواءه على حمض مضاد للبكتيريا وأحماض أخرى مضادة للالتهابات المسببة للتجاعيد، كما يساعد زيت الجوز الغني بالدهون في ترطيب البشرة الجافة وذلك بجانب استخدامات زيت الجوز في إزالة مساحيق التجميل بفعالية عالية.

-قاتلة للبشر

تعرف ثمار جوز الهند بقدرتها علي قتل الإنسان، حيث ذكرت مجلة التايمز البريطانية أن احتمال الوفاة بسقوط ثمرة جوز يزيد على احتمال الموت بهجوم سمكة قرش، ويرجع ذلك لقوة صدمة سقوط ثمرة الجوز التي تزن نحو 5 كيلوجرامات، وتسقط من ارتفاع 24 مترا، ومن جانب آخر فإن مستشفى دولة بابوا نيو غيني ذكر أنه في عام 2014 شكل جرحى حوادث سقوط ثمار الجوز 2.5% من حالات الإصابة بالمستشفى.