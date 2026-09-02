يستضيف مسرح متروبول بالعتبة في السادسة مساء اليوم العرض الإسباني "TRIPTOCO" أو "الكلاسيكيات الإسبانية" ضمن عروض المسابقة الرسمية للدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في تجربة تبحث عن لغات تقنية جديدة، من خلال المزج بين المسرح الكلاسيكي ومسرح العرائس، وتوظيف إمكانات هذا التداخل في ابتكار صيغة مختلفة للتجريب المسرحي.

وينطلق العرض، والذي تبلغ مدته 45 دقيقة، من عدد من الأعمال والشخصيات الراسخة في الأدب الإسباني، التي أصبحت جزءا من الذاكرة الثقافية والإنسانية، وفي مقدمتها دون كيشوت ودون خوان، إلى جانب ثيمتي الموت والحب، باعتبارهما موضوعات تتصل بالإنسان وتتجاوز حدود الزمان والمكان.

ويعيد "الكلاسيكيات الإسبانية" تقديم مشهد الطواحين من "دون كيشوت"، إلى جانب مشهد الأريكة من "دون خوان تينوريو"، مع الحفاظ على النص الأصلي دون تغيير، لتنتقل هذه المشاهد من صفحات الأدب إلى فضاء العرض المسرحي من خلال فن العرائس.

ويتولى باكا جارسيا وأنيثيتو روكا تحريك العرائس، كما يشتركان في الإخراج، بينما يتولى أنيثيتو روكا الاختيار الموسيقي، ويشارك أنطونيو باليستر في الصورة، فيما يتولى خوسيه جارسيا تصميم الإضاءة.

وتقام الدورة الثالثة والثلاثون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري، وتتضمن إلى جانب عروض المسابقة الرسمية برنامجا فكريا وورشا تدريبية وفعاليات موازية وإصدارات متخصصة في قضايا المسرح والتجريب.