رئيس البرلمان الإيراني يصف الولايات المتحدة بـ الشيطان الأكبر

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وصف رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بـ"الشيطان الأكبر"، وذلك على خلفية الهجوم الدامي الذي استهدف حفل زفاف جنوب البلاد، والذي أسفر عن مقتل طفلين.

وقال قاليباف في رسالة باللغة الإنجليزية على حسابه الشخصي في منصة إكس: "مدرسة ميناب: ذُبح الأطفال، صالة لامرد الرياضية: أُريق دماء الأطفال، عرس كوهستك: قُتل الأطفال مع عائلاتهم"، وفقا لوكالة مهر الإيرانية للأنباء.

واضاف: "إذا تصرفت قوة مثل الشيطان، واختارت أهدافاً مثل الشيطان، وقتلت مثل الشيطان، فهذه القوة هي الشيطان".

وتابع: إذا كانت نفس القوة تدعم وتحتمي بشيطان أصغر يفعل بالضبط نفس الأفعال، فهي عندئذ الشيطان الأكبر".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الإيراني بأن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 50 في حفل زفاف قرب سيريك، وهي منطقة ساحلية على مضيق هرمز.

وذكرت وكالة مهر للأنباء أن طفلا يبلغ أربع سنوات كان بين القتلى، فيما نقلت وكالة (إرنا) عن ⁠مسئول محلي قوله إن عدد المصابين 68 مصابا.

وأعلنت الولايات المتحدة، ضرب أهداف داخل إيران لليوم الثاني على التوالي، فيما قالت طهران إنها استهدفت بصواريخ وطائرات بدون طيار "درونز" قواعد أمريكية في العراق والأردن، بينما أعلنت الكويت والبحرين اعتراض هجمات إيرانية.