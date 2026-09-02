غارات وقصف وتدمير منازل في جنوب لبنان

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ غارات وقصف مدفعي وعمليات تدمير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وتعرضت بلدة عربصاليم فجراً، لغارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدفت غرفة الوقف التابعة لجبانة البلدة ودمرها، وهي غرفة تضم أدوات حفر وعربات نقل صغيرة لزوم حفر القبور.

وأدت الغارة إلى أضرار كبيرة في أضرحة الجبانة وتحطم شواهد الكثير منها، كما تحطم زجاج عشرات المنازل المحيطة بمكان الغارة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية".

ونفذت طائرة مسيّرة إسرائيلية فجراً غارةً بصاروخ موجه مستهدفة منزل المسئول في كشافة "الرسالة" حيدر حوماني في حي الرويس في بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، ولم يفد عن وقوع إصابات، كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، سلسلة غارات على حي الرويس في البلدة، مستهدفا ومدمراً المزيد من منازل المدنيين .

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف ومركز طوال الليل، مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا، ودوحة كفررمان، وأطراف بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية، حيث استخدم العدو في قصفه القذائف الفوسفورية المحرمة دولياً. وصباحاً، تعرضت أطراف بلدة زوطر الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة.

تشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.