الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلتي نفط بعد اصطدامهما ألغام بحرية في مضيق هرمز

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن ناقلتي نفط انفجرتا وتوقفتا عن الحركة بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، أضافت أن الناقلتين كانتا قد «أنزلتا أطقمهما بتحريض من الجيش الأمريكي، ووُضعتا تحت تصرف عناصر أمريكية للعبور عبر مسار غير قانوني».

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصته أن القوات الأمريكية شنت هجمات واسعة وقوية ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز.

وأشار إلى أنها جاءت ردا على محاولات إيران الفاشلة لنشر الألغام البحرية في المضيق، وعلى إطلاقها صواريخ ضد القوات الأمريكية في الأردن.

وحذر ترامب إيران من الرد على الهجوم، وإلا فإنها ستتعرض لضربات أقسى.

وأعلنت القيادة المركزية المسئولة عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أن الضربات استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني، بما فيها مواقع الدفاع الجوي وأجهزة الرادار ومنشآت بحرية.

ومع أن الرئيس ترامب قال أمس الأول إن الضربات الأمريكية محدودة، وجاءت بعد أسبوع من تبنيه لحرب اقتصادية شاملة، الأمر الذي سيتطلب نجاحها تعاون الدول الأخرى التي تحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع طهران، أو تهديدها، فإن العودة إلى شن هجمات محدودة دليل آخر على أنه لا تلوح في الأفق أي مبادرة لحل النزاع بين البلدين.