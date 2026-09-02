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استُشهد 3 فلسطينيين، يوم الأربعاء، بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة، في وقت تواصلت فيه خروقات وقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد مواطن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمال غزة.

وأشار إلى استشهاد الفتى أحمد إسماعيل (16 عامًا) في قصف إسرائيلي على منطقة الهوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وذكر أن سيدة استشهدت، متأثرة بإصابتها أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة.

وحسب المراسل، فإن مناطق متفرقة في قطاع غزة، تعرضت لقصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي، اليوم.

وقال إن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف مناطق شرقي وغربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية.

وأضاف أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شرقي مدينة غزة.

وفي وسط وجنوبي القطاع، طال القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق شرقي مدينة دير البلح وشرقي مدينة خان يونس، فيما استهدف قصف مدفعي منطقة جنوب شرقي خان يونس.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة في بحر مدينة خان يونس، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة على منطقة شارع الطينة جنوبي المدينة.