مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب ثم اشتعال سيارة ملاكي بطريق سيوة

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي واشتعالها بطريق سيوة-مرسى مطروح.

وكانت مستشفى مرسى مطروح العام قد استقبلت إسلام صلاح أبو عجيل العروي، في العقد الثالث من العمر، واثنين آخرين، مصابين بجروح قطعية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسور بالذراعين، وذلك إثر تعرضهم لحادث انقلاب السيارة الملاكي التي كانوا يستقلونها، ثم اشتعالها.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا في مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى مرسى مطروح العام، فيما جرى التحفظ على جثة المتوفى بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف مفتش الصحة.

وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.