مسئول بالمجلس المصري للشئون الخارجية: زيارة رئيس الصين تؤسس لمرحلة جدية لعلاقات البلدين

قال الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشئون الآسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لمصر هامة وتاريخية وتؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة المصرية الصينية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، إلى الشراكة الاستراتيجية التي جمعت بين البلدين منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014، والقائمة على المنفعة والمصالح المشتركة.

وأضاف أن مصر تسعى للحصول على التكنولوجيات الصينية المتقدمة باعتبارها الأولى عالميًا في هذا المجال خاصة فيما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي، تحقيقًا لمستهدفات توطين الصناعة، متوقعًا أن تسفر زيارة الرئيس الصيني الجارية عن توقيع اتفاقيات بهذا الإطار.

وأشار إلى وجود نحو 3400 شركة صينية عاملة بالسوق المصري، مضيفًا أن الأزمات الاقتصادية العالمية تعزز الشراكة بين الدول ومنها مصر والصين، وهو ما تراهن عليه دول الجنوب العالمي.

ورأى أن الصين تهدف للاستفادة من موقع مصر الجغرافي المميز، باعتبارها بوابة للأسواق العربية والإفريقية، في ظل وصول حجم التبادل التجاري الصيني العربي 2025 إلى 408 مليار دولار، والإفريقي إلى 228 مليار دولار، معلقًا: «هنا تتساوى المصالح والمصالح بين الأصدقاء مشروعة».

وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينج، زيارة رسمية لمصر تستمر عدة أيام حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الصينية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرم بين البلدين عام 2014، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتتزامن الزيارة مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى عام 1956، وهذه هي الزيارة الأولى للرئيس الصينى لمصر منذ أكثر من 10 سنوات.