وزير الطيران المدني عن مشاركة القطاع الخاص بإدارة وتشغيل المطارات: لا نبيع الأصول السيادية

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إن استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص التي تتبناها مصر، ترجع لدوره المحوري في تقدم الدول وتحسين الخدمات المقدمة بها.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، إلى توجه الوزارة في إطار هذه الاستراتيجية لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص لإدارتها، وتشغيلها، وتطويرها، مع احتفاظ الدولة بملكيتها، وأضاف: «نحن لا نبيع أصل من الأصول السيادية للدولة».

وأوضح أن الوزارة تطرح 11 مطارًا للقطاع الخاص، منها مطار الغردقة، شرم الشيخ، سوهاج، أسيوط، وبرج العرب، والعلمين، والأقصر، وأسوان، مضيفًا أن مطار الغردقة سيكون الطرح الأول كمشروع تجريبي.

وشدد على إتباع منهجية منضبطة وصحيحة في تنفيذ هذه الطروحات، واستعانتهم بالخبراء كمؤسسة التمويل الدولية، لافتًا إلى إعداد خطة مطار الغردقة، وطرحهم مستندات العروض المسبقة، والتي تقدم لها 10 من أكبر تحالفات القطاع الخاص عالميًا.

ونوه إلى أن كل تحالف يتكون من شركة إدارة وتشغيل، ومؤسسة تمويل، وشركة تشييد، ما يمكنهم من التعاون على إدارة وتطوير وتشغيل هذه المطارات.

ولفت وزير الطيران، إلى استبعاد مطار القاهرة من الطرح الحالي يرجع لكبر حجمه، واحتياجه لأنظمة خاصة، موضحً أن المطار سيطرح في مراحل لاحقة عقب تطويره وفق رؤية الدولة.

وفي سياق آخر، رأى الحفني أن ظهور شعار مصر للطيران خلال مباراة نادي برشلونة الإسباني في إطار الشراكة التي تجمع بين الشركة والنادي حتى نهاية موسم 2028/2029، يعتبر مؤشرًا إيجابيًا للتطوير الذي شهدته شركة مصر للطيران.

وهنأ الحفني شركة مصر للطيران، بإدارتها وعامليها على الجهود المبذولة وتنفيذه لرؤية واستراتيجية الوزارة والدولة بدقة واحتراف.