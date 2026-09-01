المدير التنفيذي لشركة تيدا مصر: الاستثمارات الصينية في مصر تتجاوز 20 مليار دولار

قال تساو هوي، المدير التنفيذي لشركة تيدا مصر، إن المنطقة الاستثمارية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليست وليدة اليوم، لكنها بدأت منذ عام 2008.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دكتور منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن كل هذه الاستثمارات تمت بتوجيهات من الرئيس الصيني شي جين بينج، كما أن هناك دعمًا من الحكومة الصينية للشركات الصينية المستثمرة في مصر، والتي بلغت استثماراتها 20 مليار دولار، إلى جانب التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت إلى أن الحكومتين الصينية والمصرية تتعاونان في حل كافة الخلافات والمشكلات والعقبات التي تقف حائلًا أمام الشركات الصينية.

وأشار إلى أن الشركات الصينية تقوم بضخ الكثير من الاستثمارات سنويًا، تتجاوز ملياري دولار، بما يعزز التعاون الاقتصادي ويوسع قاعدة الاستثمار، وذلك جاء بناءً على توفير المناخ الاستثماري الجيد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: "نحن نشكر هذه القيادة على هذا الدعم، وعلى تطوير القاعدة الاقتصادية والاستثمارية".

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته انتصار السيسي، اليوم بمطار القاهرة الدولي، شي جي نبينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، وقرينته، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يجريها لمصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مراسم الاستقبال اتسمت بالحفاوة ترحيباً بضيف مصر الكبير، حيث شارك في الاستقبال مجموعة من الأطفال والشباب حاملين أعلام مصر والصين لتحية الرئيس الضيف.

كما احتشد عدد من المواطنين المصريين والصينيين للتعبير عن مشاعر الود والترحيب بالرئيس شي جينبينج، في مشهد يجسد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين. عرض أقل

وبدأ زيارة الرئيس الصيني زيارة لمصر التي تستمر عدة أيام حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية.

وكان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن زيارة الرئيس الصيني لمصر تتضمن لقاء رسميًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتتزامن الزيارة مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى عام 1956، وهذه هي الزيارة الأولى للرئيس الصينى لمصر منذ أكثر من 10 سنوات.