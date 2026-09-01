 ترامب يحذر طهران: الرد سيقابل بضربات أقوى.. وقد تُمحى إيران كدولة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يحذر طهران: الرد سيقابل بضربات أقوى.. وقد تُمحى إيران كدولة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 9:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 9:51 م

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، قائلًا إنها ستتعرض لضربات «أشد بكثير» إذا ردت، وقد «تُمحى تمامًا كدولة» إذا تكرر التصعيد، على حد تعبيره.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية: «إذا ردوا، فسيُضربون بقوة أكبر بكثير»، مضيفًا أن الضربة الأمريكية الأخيرة كانت «كبيرة جدًا».

وأضاف: «إذا حدث ذلك مرة ثالثة، فسيُمحون تمامًا كدولة»، في تصعيد جديد للتهديدات الأمريكية ضد طهران.

واعتبر ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران «لا يساوي الورق الذي يُكتب عليه»، قائلًا إن واشنطن منحت طهران «فرصًا كثيرة».

وقال الرئيس الأمريكي إن القوات الأمريكية دمرت «الكثير من الرادارات» ضمن الشبكة الإيرانية، بما في ذلك أنظمة قال إن طهران حاولت إعادة بنائها.

وأضاف: «انتظرنا حتى كانت شبه مكتملة، ثم ضربناها».

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