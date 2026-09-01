مختار غباشي: زيارة رئيس الصين لمصر لها دلالة بالغة الأهمية في ظل واقع إقليمي مضطرب

قال الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر لها دلالة في غاية الأهمية، في ظل هذا الواقع المضطرب والملتهب في هذه المنطقة.

أضاف خلال استضافته مع الإعلامية فيروز مكي، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الزيارة مهمة في ظل صعود الإمبراطورية الصينية، التي بدأت تفرض سياقًا اقتصاديًا إلى حد كبير جدًا، وهو أمر مزعج لكثير من القوى الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في ظل توتر بالغ الخطورة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وحركة الملاحة البحرية وتعطلها جعلت الصين تخلق مسارًا تجاريًا عن طريق المحيط المتجمد الشمالي، وهذا المسار كان إلى حد كبير جدًا محل تعليقات وتعقيبات من كثير من الخبراء.

وأشار إلى أن وضع الصين الدولي باعتبارها المستورد الأكبر للنفط الإيراني، حتى في ظل المقاطعة والحصار الأمريكي لإيران، يجعل أيضًا من هذه الزيارة زيارة مهمة جدًا ولها دلالات كبيرة.

أكد أن الصين، وهي تخلق قواعد اقتصادية واستثمارية لها كمحاور رئيسية في ظل مبادرة الحزام والطريق، وفي ظل شكل الهيمنة الاقتصادية التي فرضتها الصين على مدار سنوات، واستثماراتها التي تقدر بتريليون دولار داخل دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا، يجعل من هذه الزيارة ذات بُعد سياسي هام، وذات بُعد اقتصادي غاية في الأهمية.