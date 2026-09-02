يواجه ضابط شرطة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، تهمة القتل العمد نتيجة شجار مفاجئ، بعد أن أطلق النار فأردى طالبا جامعيا "22 عاما" قتيلا، وفقا لما أفاد به مدع عام اليوم الثلاثاء.

وقال كيفن ستيل المدعي العام لمقاطعة مونتجومري، إن الكوربورال بالشرطة في أبر بوتسجروف، شون فاريل "58 عاما"، يواجه تهمة تتعلق بمقتل جلينوود إيرل بايشر الرابع في 23 أغسطس.

وحقق مكتب التحقيقات التابع لمقاطعة مونتجومري في حادث إطلاق النار، وراجع تسجيلات كاميرا مثبتة على جسم فاريل، حسبما ذكر مكتب المدعي العام في بيان صحفي.

وقال المدعي العام لمقاطعة مونتجومري كيفن ستيل، في بيان صحفي: "بصفتي المدعي العام، فإن دوري بموجب القانون هو تقييم جميع ملابسات أي حادث إطلاق نار مميت من جانب الشرطة، وتحديد ما إذا كان استخدام القوة المميتة مبررا بموجب القانون".

وأضاف: "خلص التحقيق إلى أن الكوربورال فاريل كان بحوزته في حزام معداته وسائل يمكن استخدامها للسيطرة على الموقف دون اللجوء إلى القوة المميتة، لكنه لم يستخدمها، ومن بينها جهاز الصعق الكهربائي".

وتابع: "في وقت إطلاق النار، كان الضابط على مسافة آمنة من بايشر خلف سيارة، وكان الضحية رافعا يديه في الهواء ولم يكن بحوزته أي نوع من الأسلحة. ولم يكن السيد بايشر يشكل تهديدا.. وهذا لا يعد استخداما قانونيا للقوة المميتة".