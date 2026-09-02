 الأمين العام للناتو: الأدلة واضحة على الدور الروسي في حادثة الطائرة المسيرة في مطار لايبتسيج - هاله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمين العام للناتو: الأدلة واضحة على الدور الروسي في حادثة الطائرة المسيرة في مطار لايبتسيج - هاله

بروكسل - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 11:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 11:16 م

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، بالإجراءات التي تخطط ألمانيا لاتخاذها بعد اكتشاف طائرة مسيرة تحمل مواد متفجرة في مطار لايبتسيج / هاله، وقال على موقع "إكس" مساء اليوم الثلاثاء، إن "الأدلة واضحة".

وقال روته، إن الناتو يتضامن بشكل كامل مع ألمانيا في أعقاب "الهجوم الهجين الروسي".

وتابع: "محاولات روسيا لترهيبنا وتقويض وحدتنا واستعدادنا لدعم أوكرانيا عقيمة وستفشل. دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع، وكذلك التزامنا الصارم بالدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي".

وقال روته إن الناتو سيواصل تعزيز قدرته على الردع والدفاع عن جميع الحلفاء ضد أي تهديد، بما في ذلك الأعمال الخبيثة مثل تلك التي وقعت في لايبتسيج وأماكن أخرى في أراضي الحلف.

وأضاف روته أنه تحدث مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء بشأن حادث الطائرة المسيرة. وقال إنه سيتشاور أيضا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين غدا الأربعاء.

 

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