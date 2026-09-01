 روسيا: بوتين وترامب وشي قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا خلال قمة أبيك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: بوتين وترامب وشي قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا خلال قمة أبيك

وكالات
نشر في: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 10:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 10:29 م

قال يوري أوشاكوف، المسئول في الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج قد يعقدون اجتماعًا ثلاثيًا خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي (أبيك).

وردا على سؤال في التلفزيون الرسمي بشأن إمكانية عقد اجتماع من هذا النوع، قال أوشاكوف: «نعم، نوقش هذا الموضوع».

وأضاف أن من المتوقع حضور القادة الثلاثة للقمة، وأنه «إذا سارت الأمور كما هو متوقع، فسيكون بإمكان (الرؤساء) الثلاثة عقد اجتماع»، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وكان أوشاكوف يتحدث من بشكك، عاصمة قرغيزستان، حيث حضر بوتين وشي اجتماعًا لمنظمة شنغهاي للتعاون.

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