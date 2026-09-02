الطاقة الذرية: تأمين 73 طنا من مخزونات اليورانيوم في سوريا

تمكن مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من تأمين كميات كبيرة من مخزونات اليورانيوم التي ظلت مخفية لفترة طويلة في سوريا، ويعود تاريخها إلى فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وسجل المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، في تقرير غير منشور في فيينا اليوم الثلاثاء، أن حجم هذه المخزونات بلغ 73 طنا متريا، من بينها نحو 55 طنا من قضبان الوقود المخصصة لمشروع مفاعل سري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وتضمن التقرير، أول جرد تفصيلي للمواد النووية، وذلك بعد أن أعلن جروسي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن وجود مخزونات اليورانيوم في دمشق قبل أسبوعين.

وكشف التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أن مفتشين من الهيئة الدولية للطاقة الذرية زاروا عدة مواقع في سوريا في أغسطس وقاموا بأعمال التدقيق.

وحذر جروسي، في دمشق من إساءة استغلال اليورانيوم.

ولم يتم الكشف عن الموقع النووي في دير الزور إلا بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية عام 2007 دمرت المنشأة.

وقامت سوريا لاحقا بتسوية الموقع بالأرض، ولم تقدم قط ردا كاملا على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأنه.