مسئول إيراني: غارة أمريكية على حفل زفاف تسفر عن قتيلين و50 جريحا

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أفاد نائب والي محافظة هرمزغان جنوبي إيران، أحمد نفيسي، بأن الولايات المتحدة استهدفت منزلا وحفل زفاف في مدينة "كوهشتك" التابعة لقضاء "سيريك" أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 50 آخرين.

وقال نفيسي، في تصريح لوكالة "مهر" الإيرانية، إن الولايات المتحدة ارتكبت "جريمة حرب" في المحافظة من خلال مهاجمة منطقة سكنية في القضاء، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف منزلًا وحفل زفاف في المدينة.

وأضاف أن فرق الإغاثة أُرسلت إلى المنطقة فور وقوع الحادث، وأن المصابين نُقلوا إلى عدد من المستشفيات.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات مجدداً في مدينة "تشابهار" التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان، والتي استُهدفت في ساعات المساء.

كما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي استهداف مطار "جيرفت" في محافظة كرمان.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بدء هجمات على أهداف تابعة للحرس الثوري، بسماع أصوات انفجارات في محيط جزيرة قشم ومدينتي بندر عباس وسيريك بمحافظة هرمزغان، إضافة إلى مدينتي تشابهار وكونارك بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا، في 28 فبراير 2026، حربا على إيران، تخللها إغلاق مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وردت إيران بهجمات على دول خليجية وما قالت إنها "أهداف أمريكية وإسرائيلية" في المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي 18 يونيو 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكنها تعثرت لاحقا بسبب خلافات بشأن تنفيذها وأمن الممر المائي.

وتجددت المواجهات خلال يوليو الماضي، قبل أن تعلن القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، استئناف ضرباتها على أهداف داخل إيران.