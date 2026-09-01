الجيش الإيراني يرد على الهجمات الأمريكية بصواريخ ومسيّرات

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قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الجيش الإيراني رد على الهجمات الأمريكية بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية مساء الثلاثاء، أن القوات المسلحة الإيرانية بدأت هجمات على القواعد الأمريكية في المنطقة.

وذكرت الوكالة أن الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة جاءت ردا على الغارات التي شنتها الولايات المتحدة مساء على جنوبي إيران.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي بشأن الهجمات على القوات الأمريكية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت مساء الثلاثاء، بدء هجمات على أهداف تابعة للحرس الثوري داخل إيران.

وعقب إعلان الجيش الأمريكي بدء الهجمات، أفاد الإعلام الإيراني بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدن بندر عباس وسيريك وتشابهار وكنارك.