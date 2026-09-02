زيلينسكي ينتقد شركاء أوكرانيا الدوليين لقضاء العطلة بينما تكافح بلاده من أجل البقاء

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انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ممثلي الدول الشريكة لأوكرانيا بسبب قضاء العطلة الصيفية بينما تكافح بلاده من أجل البقاء.

وقال زيلينسكي، للصحفيين اليوم الثلاثاء: "على مدى الأسبوعين الماضيين، كانت أوروبا والعالم كله - الذي يساعدنا - في عطلة".

وأضاف أن روسيا استغلت الوقت لشن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية، جزئيا لتعطيل بداية العام الدراسي، الذي تم الاحتفال به في جميع أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.

واتهم زيلينسكي الشركاء الغربيين بممارسة "الدبلوماسية حسب الكتاب".

وقال إن نهجهم كان: "إذا كان وقت العطلة، فهو وقت العطلة".

لكنه قال إن الأمر بالنسبة له كان "واقعا مزعجا للغاية"، وقد ناشد المجتمع الدولي مرارا تقديم المساعدة في الأسابيع الأخيرة.

ولم يحدد زيلينسكي، من كان يعني بحديثه، ولكن قبل أقل من أسبوع بقليل، سافر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، وغيرهما من الزعماء إلى كييف لحضور الاحتفالات بيوم استقلال أوكرانيا.

وشارك المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في المناقشات عبر رابط فيديو، وتعهدا بتقديم المزيد من المساعدات.

وتتعرض العاصمة الأوكرانية على وجه الخصوص لقصف روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية منذ عدة أسابيع.

وحثت كييف، بشكل متكرر شركائها الغربيين على زيادة إمدادات الذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي التي تعاني من نقص في الإمدادات.