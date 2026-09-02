الطاقة الذرية: إيران ترفض التعاون مع المفتشين النوويين وسط الحرب

تواصل إيران إبقاء مفتشي الطاقة الذرية التابعين للأمم المتحدة في حالة جهل بشأن مخزوناتها المثير للجدل من اليورانيوم، إذ كتب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في تقرير غير معلن أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء، أن طهران رفضت مجددا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء في التقرير أن الجمهورية الإيرانية واصلت عدم تقديم أي معلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بشأن ما يقرب من 440 كيلوجراما من اليورانيوم القريب من الدرجة التسليحية في البلاد.

ووفقا للخبراء، فإن هذه الكمية كافية لإنتاج عدة أسلحة نووية إذا تم زيادة نقاء المادة عالية التخصيب بدرجة أكبر قليلا.

كما لا يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا الوصول إلى أكثر من 20 موقعا للبرنامج النووي الإيراني. وتنفي طهران رغبتها في صناعة أسلحة نووية.

وفي سياق الحرب الإيرانية، هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل العديد من المنشآت النووية في إيران وألحقتا بها أضرارا جسيمة.

وردا على ذلك، اتخذت طهران جزئيا موقفا ممانعا تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأبرمت الولايات المتحدة وإيران، اتفاقا إطاريا في يونيو لإنهاء الحرب وتمهيد الطريق لإجراء مزيد من المفاوضات.

وأعلن الاتفاق أيضا أنه يمكن تخفيف اليورانيوم عالي التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ومنذ يونيو، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات بانتهاك الاتفاق الإطاري.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت الحرب الإيرانية لأول مرة منذ أسابيع، حيث شن كلا الجانبين هجمات على الآخر.