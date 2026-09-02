أعلنت الجهة المنظمة لحفل المطرب العراقي كاظم الساهر في كريد لاند بالقاهرة الجديدة يوم الجمعة 18 سبتمبر الجاري، عن أسعار التذاكر.

ومن المقرر أن تبدأ تذاكر الحفل للفئات الاقتصادية بمبلغ 19 ألف جنيه مصري، فيما يصل سعر الفئات المتوسطة إلى 21 ألف جنيه، بينما تصل أعلى فئة إلى مبلغ 25 ألف جنيه.

ووصفت الجهة المنظمة الحفل بالقول: «نقدم لكم ليلة استثنائية مع الطرب مع قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر».

ويأتي هذا الحفل ليعيد الساهر لإحياء الحفلات في مصر بعد غياب عامين كاملين منذ أن أحيا آخر حفل له عام 2024 في دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يحيي الساهر هذا الحفل في إطار الاحتفال بإصدار أحدث ألبوماته الغنائية «بلا عنوان»، والذي يضم 12 أغنية، من بينها: «عشر دوخات» و«راحت عليك» و«جمالك» و«وشم» و«سجلتك غياب» و«للأبد» و«الحلوين».