الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء في الإسكندرية

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى، لنشرها فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص وأداء حركات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص وأداء حركات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وتابعت أنه عقب تقنين الإجراءات ضبطت المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وأضافت الوزارة، أنه بمواجهة المتهمة اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولي النيابة العامة التحقيقات.