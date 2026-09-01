 القيادة المركزية الأمريكية يعلن بدء هجمات على أهداف للحرس الثوري الإيراني - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 9:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
النتـائـج تصويت

القيادة المركزية الأمريكية يعلن بدء هجمات على أهداف للحرس الثوري الإيراني

أنقرة - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 8:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 8:15 م

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الثلاثاء، بدء هجمات على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران.

جاء ذلك في بيان نشرته «سنتكوم» عبر حسابها على منصة شركة «إكس» الأمريكية مساء الثلاثاء.

وذكر البيان أن الهجمات على أهداف الحرس الثوري جاءت ردًّا على محاولات إيران مهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز وأفراد أمريكيين في المنطقة.

وعقب التهديد الأمريكي بالهجوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي أكثر من خمسة انفجارات في محيط جزيرة قشم بمضيق هرمز.

وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران، أعقبه إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًّا حيويًّا لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي 18 يونيو، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات مرتبطة بأمن المضيق وترتيبات حركة السفن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك