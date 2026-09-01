شوبير يلمح لتجديد مصطفى مع الأهلي 3 مواسم

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لمح أحمد شوبير، نجم الأهلي الأسبق، لتجديد نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي الحالي تعاقده مع الفريق، خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد مصطفى شوبير الحالي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويسعى الأهلي لتجديد تعاقده منذ العودة من المشاركة في كأس العالم مع المنتخب الوطني.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي: «3.. ‏ما قلنا خيره عليه وعلي أبوه.. ‏الأهلي كمان وكمان».

وأعلن الأهلي خلال الفترة الماضية تمديد تعاقده مع كل من إمام عاشور ومروان عطية وعمر سيد معوض، فيما يعمل النادي خلال الفترة الحالية على تمديد عقد مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم.

وشهدت مفاوضات الأهلي مع مصطفى شوبير حالة من الشد والجذب بعد رغبة اللاعب في وضع شرط جزائي يسمح له بالاحتراف الخارجي، فيما يرفض الأهلي وضع شرط جزائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري المتتاز، حيث يسعى الفريق لمواصلة سلسلة الانتصارات، بعد الفوز على الشرقية إنبي وزد.