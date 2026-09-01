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أعداد جريدة الشروق
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ضبط شخص وزوجته بتهمة غسل 15 مليون جنيه من حصيلة النصب على المواطنين بالقاهرة

محمود عبدالسلام
نشر في: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 8:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 - 8:57 م

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه شخص وزوجته؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المتهمين حاولا إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، وتأسيس الأنشطة التجارية.

وأضافت الداخلية، أن القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكوران قُدرت بـ15 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الداخلية، أن ذلك جاء استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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