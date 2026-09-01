واشنطن تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا لتصعيد غير متوقع واضطراب السفر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذرت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، الثلاثاء، مواطني بلادها الموجودين في الشرق الأوسط من احتمال حدوث "تصعيد غير متوقع"، داعية إياهم إلى توخي مزيد من الحذر والاستعداد لاضطرابات محتملة في حركة السفر.

وقالت السفارة، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنها توصي الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط بـ"توخي مزيد من الحذر والتنبه لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي واضطرابات السفر".

وأوضحت أن التحذير يأتي "في أعقاب التوترات في الشرق الأوسط واحتمال تصعيد غير متوقع"، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة التهديدات.

وتزامن التحذير مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الثلاثاء، بدء شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقالت القيادة إن الضربات جاءت ردا على ما ادعت أنها محاولات إيرانية حديثة لاستهداف سفن تجارية وعسكريين أمريكيين في المنطقة. أسوشيتد برس

وفي السياق، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي أكثر من 5 انفجارات في محيط جزيرة قشم بمضيق هرمز.

وصباح الثلاثاء، قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة تنفذ أعمالا هجومية تحت ذرائع مختلفة، مؤكدا أن بلاده "لن تترك أي هجوم دون رد".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا، في 28 فبراير 2026، حربا على إيران، تخللها إغلاق مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وردت إيران بهجمات على دول خليجية وما قالت إنها "أهداف أمريكية وإسرائيلية" في المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي 18 يونيو 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكنها تعثرت لاحقا بسبب خلافات بشأن تنفيذها وأمن الممر المائي. رويترز

وتجددت المواجهات خلال يوليو الماضي، قبل أن تعلن القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، استئناف ضرباتها على أهداف داخل إيران.