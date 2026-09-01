فريال أشرف بعد ذهبية ألعاب البحر المتوسط: الحلم لسه طويل

أعربت فريال أشرف، لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه، عن سعادتها بالفوز بالميدالية الذهبية في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، المقامة في مدينة تارانتو الإيطالية.

وفي منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت فريال أشرف: «الحمد لله، ذهبية دورة البحر المتوسط للمرة الثانية على التوالي، إنجاز جديد بفضل المجهود والإصرار والشغف المستمر للنجاح. شكرًا لكل حد استمر في دعمي والإيمان بنجاحي في كل خطوة، وإن شاء الله أقدر أشرف بلدي دائمًا في كل المحافل الكبرى».

وأضافت: «الحلم لسه طويل… ولسه الجاي أحلى بإذن الله».

وفازت فريال أشرف ورحمة طلبة، ثنائي منتخبنا الوطني للكاراتيه، بالميدالية الذهبية، فيما انتزعت ريم أحمد، لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه، الميدالية البرونزية في وقت سابق اليوم، لترتفع حصيلة منتخب الكاراتيه إلى ثلاث ميداليات.

وأعرب محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد، عن سعادته بالمستوى المتميز الذي يقدمه لاعبونا خلال منافسات البطولة، موضحًا أن تأهل فريال أشرف ورحمة طلبة إلى النهائي، وفوز ريم أحمد بالبرونزية، دليل واضح على حضور أبطالنا بقوة على البساط في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وأضاف أن ما يقدمه لاعبونا خلال البطولة هو ثمرة ما تم إنجازه طوال الفترة الماضية، من خلال تذليل كافة العقبات أمام الأجهزة الفنية واللاعبين، وهو ما يُضاف إلى رصيد مجلس الإدارة.

من جانبه، قال خليفة السيد، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، إن جميع اللاعبين في حالة تركيز تام منذ الوصول إلى إيطاليا، مشيرًا إلى أن الجميع يبذل قصارى جهده من أجل الصعود إلى منصة التتويج ورفع العلم المصري عاليًا.