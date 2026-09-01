ترامب: نشن حاليًّا ضربات على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تشن ضربات حاليًّا على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز.

وأضاف عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «الضربات كبيرة وقوية، وتأتي ردًا على محاولة إيران الفاشلة لزرع ألغام بحرية في المضيق، الخالي حاليًّا من الألغام تمامًا إذ تم إزالتها أو تفجيرها بالكامل، وإطلاق الإيرانيين لثمانية صواريخ -تم إسقاطها جميعها بنجاح- باتجاه قاعدتنا العسكرية في الأردن».

وتابع: «إذا ردت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر جدًا، فستتعرض للضرب مجددًا بمستوى أشد وأعلى بكثير، لكنه لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق فهذا الأخير يُجهَّز في الكواليس، وعندما ينتهي، لن يتبقى سوى القليل جدًا من إيران».



وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم)، في بيان مقتضب الثلاثاء على منصة إكس، أنها شنت غارات جوية جديدة على إيران.

وقالت القيادة المركزية: «بدأت القوات الأميركية اليوم بضرب أهداف تابعة للحرس الثوري الإسلامي في إيران»، مضيفة أن ذلك يأتي ردا على "الهجمات الأخيرة التي شنّها الحرس الثوري على سفن تجارية في مضيق هرمز، وعلى عسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة.