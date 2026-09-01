عمر العربي يتوج ببرونزية الفردي العام للجمباز في دورة ألعاب البحر المتوسط

توج عمر العربي، لاعب منتخب مصر للجمباز، بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي العام للرجال، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026».

وحقق عمر العربي إنجازًا كبيرًا بعدما حصد الميدالية البرونزية في منافسات الفردي العام، عقب تسجيله 79.050 نقطة، ليضيف ميدالية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية في البطولة.

وقدم لاعب منتخب مصر للجمباز مستويات قوية خلال منافسات الفردي العام، لينجح في الصعود إلى منصة التتويج وتحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط.

ورفع تتويج العربي رصيد البعثة المصرية إلى 47 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بواقع 17 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي: القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدًا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.