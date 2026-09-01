ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات الميراث في الدلنجات بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط طرفي مشاجرة بالعصي الخشبية، بسبب خلافات بينهم حول الميراث، في منطقة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها رصدت مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البحيرة.

وأوضحت أنه بتاريخ 30 أغسطس المنقضي، تلقى مركز شرطة الدلنجات بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول ضم «طالبًا ووالدته»، وطرف ثان ضم «عم الأول وزوجة نجله»، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وأضافت الوزارة أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات حول الميراث، وتعدى خلالها كل طرف على الآخر بالسب والضرب باستخدام العصي الخشبية، دون حدوث إصابات.

وأشارت إلى أنه أمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وبإرشادهم جرى ضبط العصي الخشبية المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلافات.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.