أمريكا تعتزم استهداف بنوك بعقوبات جديدة ضد إيران

ألمح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن فرض عقوبات جديدة على بنوك كجزء من تشديد الضغط الاقتصادي على إيران بات وشيكًا.

وقال الوزير، اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات قد يتم إعلانها هذا الأسبوع، مع إعلان إجراءات إضافية في الأسبوع المقبل.

وأضاف بيسنت، في تصريحات على هامش اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة أشفيل الأمريكية، أن الولايات المتحدة تناقش الخطط مع حلفائها، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا قويًا لها من جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وغيرها.

وأشار إلى اعتزام الولايات المتحدة تعقب الأصول التابعة للحرس الثوري الإيراني، وبخاصة في جزر فيرجن البريطانية بشكل خاص.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اعتزام الولايات المتحدة تشديد الحصار الاقتصادي على إيران بمجموعة جديدة من العقوبات التي تستهدف تركيع القيادة الإيرانية في طهران.

وفي الوقت نفسه، لم يقدم وزير الخزانة الأمريكي رؤية تفصيلية لكل الإجراءات المخططة.

وقالت وزارته إن ما تسمى بالعقوبات الثانوية يمكن فرضها على الدول والمنظمات التي تعمل في 5 قطاعات اقتصادية، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري.

يذكر أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تفرض بالفعل عقوبات مشددة على إيران منذ سنوات. وما زال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقترب بأي شكل من تحقيق أهدافها في الصراع مع إيران بحزمة العقوبات الجديدة.