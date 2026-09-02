ترامب يشيد بالهجمات الأمريكية الكبيرة والقوية على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تشن هجمات على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز

وتحدث ترامب في منشور على منصته تروث سوشال عن ضربات "كبيرة وقوية"، قال إنها جاءت "ردا على محاولة الإيرانيين الفاشلة لوضع ألغام بحرية في مضيق هرمز".

وجدد ترامب تأكيده السابق بأنه لا توجد حاليا ألغام بحرية في المضيق الحيوي لتجارة النفط العالمية.

وقدم الرئيس الأمريكي الهجمات الأمريكية الجديدة باعتبارها ردا على الضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على قواعد عسكرية أمريكية في الأردن، والتي قال إنه تم صدها بنجاح.

ووصف ترامب الهجوم الأمريكي بأنه "مبرر للغاية".

كما حذر ترامب إيران من شن المزيد من الهجمات على الولايات المتحدة، وأكد قائلا: "إذا ردت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر للغاية، فستتعرض لضربة أخرى على مستوى أشد وأقوى بكثير".

لكنه أضاف أن مثل هذا الرد الأمريكي "لن يكون أكبر هجوم على الإطلاق، فهذا الهجوم لا يزال منتظرا، وعندما ينتهي، لن يبقى سوى القليل للغاية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية!"