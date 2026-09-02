انفجارات تظهر في سماء العقبة الأردنية في انتقام إيراني من الضربات الأمريكية

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شوهدت انفجارات في سماء مدينة العقبة الأردنية في ضربة قالت إيران إنها انتقام من الضربات الأمريكية ضدها.
وجاءت الضربات اليوم الثلاثاء بعدما ضربت الولايات المتحدة أهدافا في إيران في وقت سابق من اليوم، وأطلقت إيران صواريخ ومسيرات ردا على الهجوم.