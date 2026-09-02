 انفجارات تظهر في سماء العقبة الأردنية في انتقام إيراني من الضربات الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انفجارات تظهر في سماء العقبة الأردنية في انتقام إيراني من الضربات الأمريكية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 1:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 1:30 ص

 شوهدت انفجارات في سماء مدينة العقبة الأردنية في ضربة قالت إيران إنها انتقام من الضربات الأمريكية ضدها.

وجاءت الضربات اليوم الثلاثاء بعدما ضربت الولايات المتحدة أهدافا في إيران في وقت سابق من اليوم، وأطلقت إيران صواريخ ومسيرات ردا على الهجوم.

 

 

  


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