جلستان فكريتان و4 ورش و7 عروض في اليوم الأول من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يشهد اليوم الأول من البرنامج المصاحب للدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الأربعاء 2 سبتمبر، يومًا حافلًا بالفعاليات الفكرية والتدريبية والعروض المسرحية، يتضمن جلستين فكريتين، و4 ورش تدريبية، و7 عروض مسرحية، بمشاركة فنانين وباحثين ومسرحيين من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

جلستان فكريتان ضمن محور «رد الجميل»

يفتتح البرنامج الفكري فعالياته في العاشرة والنصف صباحًا بجلسة بعنوان «رد الجميل» تحتفي بالدكتور الدكتور يوسف عايدابي من السودان، ويديرها السفير علي مهدي من السودان، بمشاركة الدكتور عادل حربي، والدكتور شمس الدين يونس، والمخرج حاتم محمد علي.

وتقام الجلسة الثانية في الواحدة ظهرًا بعنوان «رد الجميل» تحتفي بتجربة الدكتور عوني كرومي من العراق، ويديرها الدكتور بشار عليوي، بمشاركة الدكتور رياض موسى السكران، والدكتور محمد سيف من العراق وفرنسا، والدكتور نورِس عادل من العراق.

4 ورش تدريبية تفتح مسارات جديدة للممارسة المسرحية

ويتضمن البرنامج التدريبي 4 ورش، هي ورشة «البداية» للفنان أحمد كمال بمركز الإبداع الفني، وورشة «من الكاتب/المخرج من النص للممثل» للمخرج المسرحي الكويتي سليمان البسام بمدرسة الرقص، وورشة «الكتابة المسرحية» للكاتبة الأمريكية تامي رايان بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب ورشة «السرد القصصي عبر الحركة» لفنانة الأداء وكاتبة القصص الأمريكية جيليان رودس بمسرح العرائس، في إطار البرنامج التدريبي الذي يتيح للمشاركين الاقتراب من أدوات الكتابة والإخراج والأداء والحركة.

7 عروض مسرحية على مسارح القاهرة

وتتوزع العروض المسرحية على عدد من مسارح القاهرة، حيث يشهد مسرح متروبول في السادسة مساءً عرض «TRÍPTICO» من إسبانيا، بينما يشهد مسرح الهناجر في السادسة مساءً العرض التونسي «لا موضى».

وفي الثامنة مساءً، يستضيف مسرح ميامي العرض الأردني «أنت منذ الأمس»، فيما يشهد مسرح السلام العرض المصري/السويسري «أطفال سعداء».

وتتواصل العروض في العاشرة مساءً، حيث يستضيف مسرح الجمهورية العرض المصري «كتاب الموتى»، ويقدم مسرح السامر العرض البريطاني A Night’s Game، بينما يستضيف المعهد العالي للموسيقى العربية العرض المصري/الإيطالي «قصة حب جولدوني بفنسيا»، نتاج ورشة كوميديا دي لارتي.